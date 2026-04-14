La Filarmonica Toscanini approda al Ponchielli il 18 aprile

Un viaggio musicale tra colori iberici e suggestioni mediterranee: Lü Jia dirige la Filarmonica Toscanini, al Teatro Ponchielli sabato 18 aprile (ore 20.30), in un programma che intreccia la passione di Bizet, la brillantezza di Lalo e Sacred Goddess, Mother Earth, una nuova creazione firmata dalla compositrice Silvia Colasanti. Accanto alla Toscanini ci saranno il violinista Charlie Siem, interprete di carisma internazionale e la soprano Mariam Suleiman dal timbro avvolgente e brillante.

Ad aprire la serata sarà Sacred Goddess, Mother Earth di Silvia Colasanti, nuova creazione per soprano e orchestra tratta dall’opera Proserpine, ispirata al mito di Persefone riletto da Mary Shelley: un racconto che diventa metafora dell’alternanza delle stagioni e del perpetuo ciclo della vita naturale.

A seguire la Sinfonia spagnola eseguita per la prima volta nel 1875 dal celebre virtuoso Pablo de Sarasate rivela un’orchestrazione abile e accattivante, un colore armonico audace, accenti dinamici mutevoli e una predilezione per ritmi vivaci simili a gighe. Si compone, di cinque movimenti, anziché dei tre convenzionali: il primo movimento è dinamico, cupo e vigoroso in modo minore; il secondo è una danza leggera in un tono più allegro imperniato sull’alternanza tipicamente spagnola tra due e tre tempi.

Ha contribuito ad avviare un periodo in cui la musica di tematica spagnola, spesso scritta da compositori francesi, ebbe un grande successo. Ad esempio, l’opera Carmen di Bizet debutta appena un mese dopo la Sinfonia spagnola di Lalo.

Nella Sinfonia, come nella Suite della Carmen, a stregare il pubblico è il ritmo di habanera che nella Sinfonia è l’Intermezzo, aggiunto all’ultimo momento su suggerimento di Sarasate.

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