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Cultura e spettacoli

Blanco annuncia la partenza del tour con un video da Cremona

di Giovanni Rossi

In un post su Instagram il cantante ha pubblicato un breve video dallo studio di registrazione di Michelangelo

Due fotogrammi estratti dal video (Instagram: @blanchitobebe)
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Pochi secondi postati: un video per alzare l’hype sull’imminente tour e la frase “Hello everybody, the tour will start on Friday” (che significa “Ciao a tutti, il tour inizierà venerdì). Così Blanco (vero nome Riccardo Fabbriconi) nel suo ultimo post pubblicato su Instagram.

Non è dato a sapere se il video pubblicato sia stato effettivamente registrato in concomitanza alla sua pubblicazione (nella giornata di lunedì) o se si tratta invece di un post cosiddetto “dump”, di quelli che radunano i migliori momenti dell’ultimo periodo. Invece è certo che la location sia lo studio di registrazione di Michelangelo, che si trova a Cremona.

Quello con Michelangelo, originario di Vescovato, è un sodalizio che prosegue praticamente fin dall’inizio della sua carriera. In diverse occasioni il cantante bresciano è stato a Cremona ed evidentemente ci è tornato per preparare il suo disco e/o la sua nuova tournèe: venerdì 17 aprile da Jesolo partirà il suo primo tour nei palazzetti, per far ascoltare in tutta Italia la sua ultima fatica. L’album Ma’ è dedicato a sua madre.

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