Pochi secondi postati: un video per alzare l’hype sull’imminente tour e la frase “Hello everybody, the tour will start on Friday” (che significa “Ciao a tutti, il tour inizierà venerdì). Così Blanco (vero nome Riccardo Fabbriconi) nel suo ultimo post pubblicato su Instagram.

Non è dato a sapere se il video pubblicato sia stato effettivamente registrato in concomitanza alla sua pubblicazione (nella giornata di lunedì) o se si tratta invece di un post cosiddetto “dump”, di quelli che radunano i migliori momenti dell’ultimo periodo. Invece è certo che la location sia lo studio di registrazione di Michelangelo, che si trova a Cremona.

Quello con Michelangelo, originario di Vescovato, è un sodalizio che prosegue praticamente fin dall’inizio della sua carriera. In diverse occasioni il cantante bresciano è stato a Cremona ed evidentemente ci è tornato per preparare il suo disco e/o la sua nuova tournèe: venerdì 17 aprile da Jesolo partirà il suo primo tour nei palazzetti, per far ascoltare in tutta Italia la sua ultima fatica. L’album Ma’ è dedicato a sua madre.

© Riproduzione riservata