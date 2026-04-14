Cattani “La farmaceutica è il primo settore manifatturiero del Sud”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo la giornata del Made in Italy e l’industria farmaceutica è un settore prioritario e strategico per il ruolo che gioca, non solamente economico, ma soprattutto nel garantire salute, innovazioni, ricerca e sviluppo”. Lo ha detto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, a margine di un convegno. “L’industria farmaceutica, in decenni, è riuscita a costruire un modello di competenze da nord a sud del Paese e vedere come, nel 2025,l’industria farmaceutica sia il primo settore manifatturiero del sud, credo che sia una conquista per tutta l’Italia di cui dovremmo essere tutti molto orgogliosi”, ha aggiunto.

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