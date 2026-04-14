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Di Benedetto “Due nuovi pneumatici Michelin massimizzano efficienza energetica”

ORIGGIO (VARESE) (ITALPRESS) – Nell’anno in cui Michelin celebra i 120 anni di presenza industriale in Italia, arrivano sul mercato i nuovi michelin Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy, ampliando così l’offerta di pneumatici estivi. “Parliamo di due gamme che massimizzano l’efficienza energetica: una gamma touring e una sportiva. Inoltre vengono mantenute elevate le prestazioni di sicurezza per quanto riguarda il Primacy 5 Energy e al contempo le prestazioni sportive per quanto riguarda il Pilot Sport 5 Energy”, ha spiegato Antonio di Benedetto, responsabile prodotto SUV e vettura di Michelin Italia, sottolineando che questi pneumatici “si rivolgono agli automobilisti che hanno necessità di massimizzare l’efficienza energetica del proprio veicolo sia esso termico, elettrico o ibrido”.

xh7/tvi/gtr

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