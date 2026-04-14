Diabete di tipo 1, una malattia dalle cause ancora poco chiare





MILANO (ITALPRESS) – Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dall’iperglicemia, cioè dall’aumento dei livelli di glucosio nel sangue: l’iperglicemia si manifesta quando l’organismo non produce una quantità sufficiente di insulina, l’ormone sintetizzato dal pancreas che permette al glucosio di entrare nelle cellule, dove viene utilizzato come fonte di energia; quando questo meccanismo non funziona, lo zucchero si accumula nel sangue e nel tempo può provocare complicanze che coinvolgono il cuore, i reni, gli occhi e il sistema nervoso. Il diabete si manifesta in due forme principali, 1 e 2: il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune, che spesso compare nell’infanzia o nell’adolescenza e che è causata dall’attacco del sistema immunitario alle cellule del pancreas che producono l’insulina; distrutta la fabbrica, si dovrà assumere insulina per tutta la vita. Il diabete di tipo 2 è la forma più diffusa, legata a resistenza all’insulina e a una ridotta produzione dell’ormone: è spesso associato a sovrappeso, obesità e stile di vita sedentario e compare più frequentemente nell’età adulta.

“Da più di quarant’anni si cerca di capire quale sia la causa del diabete di tipo 1, ma ancora non è chiarissimo: sappiamo che è una malattia autoimmune, nella quale i linfociti cominciano a reagire contro le cellule del pancreas che producono insulina finendo per distruggerle; non si sa cosa sia a scatenare questa reazione autoimmune, nonostante tanti anni di studi”, ha detto Raffaella Buzzetti, professoressa ordinaria di Endocrinologia all’Università Sapienza di Roma e presidente della Società italiana diabetologia (Sid), intervistata per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

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