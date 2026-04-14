Ultime News

14 Apr 2026 Piano della sosta e gestore unico parcheggi, Carassai: "Si faccia chiarezza"
14 Apr 2026 Campus di Cremona del Politecnico, spazio al Laboratorio Industria 5.0
14 Apr 2026 Cremonese, negli scontri diretti salvezza finora è arrivata una sola vittoria
14 Apr 2026 Cambio all'Agenzia di trasporto, lascia Dell'Acqua, arriva Biroli dalla Provincia
13 Apr 2026 Messaggi diffamatori al sindaco di Ripalta Arpina: 70enne a processo
Nazionali

Giallo a Foggia, personal trainer ucciso per strada a colpi di pistola

(Adnkronos) – Omicidio choc a Foggia, dove Annibale Carta, 42 anni, personal trainer e istruttore di fitness, è stato ucciso ieri in tarda serata nel quartiere vicino allo stadio ‘Zaccheria’. L’uomo, detto Dino, stava passeggiando nei pressi della sua abitazione, insieme al suo cane in via Caracciolo, quando è stato raggiunto da almeno quattro colpi. I carabinieri indagano a 360 gradi. L’uomo, senza precedenti, era molto conosciuto in città.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...