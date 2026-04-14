Sospiro, grande partecipazione all’incontro sulle truffe agli anziani

Si è svolto nel pomeriggio di lunedì 13 aprile, presso il Centro Cipelli di Sospiro, l’incontro informativo dedicato al tema delle truffe ai danni degli anziani, promosso dal Comune di Sospiro in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione numerosa e attenta da parte della cittadinanza, a conferma della forte sensibilità verso un fenomeno purtroppo sempre più diffuso e insidioso.

All’incontro erano presenti il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sospiro, Maresciallo Paolo Fiori, l’Agente di Polizia Locale Jessica Bernardi e la Vicecomandante dei Carabinieri di Sospiro, Alessandra Romanelli.

Durante l’incontro, i relatori hanno illustrato in modo chiaro e concreto le principali modalità con cui vengono perpetrate le truffe, fornendo al contempo utili consigli pratici per riconoscerle e difendersi.

“Si tratta di un fenomeno purtroppo sempre più diffuso, che colpisce persone spesso sole o più vulnerabili, facendo leva sulla fiducia, sull’emotività e talvolta sulla paura” ha sottolineato l’agente Bernardi.

“I truffatori utilizzano diversi metodi: possono presentarsi come finti tecnici, falsi appartenenti alle forze dell’ordine, operatori di servizi pubblici o persino fingere di essere parenti in difficoltà. Il loro obiettivo è sempre lo stesso: ottenere denaro o beni approfittando della buona fede delle vittime” ha spiegato il Maresciallo Fiori, che ha inoltre rivolto un invito diretto ai cittadini: “Ricordate che non siete soli: per qualsiasi cosa, anche in caso di dubbio, contattate il 112”.

Attraverso esempi reali e situazioni tipiche, è stato evidenziato come i truffatori facciano leva su emozioni quali urgenza e fiducia, inducendo le vittime a compiere azioni impulsive. È stato quindi ribadito l’importante principio di non aprire la porta a sconosciuti, diffidare da richieste di denaro improvvise e contattare sempre le forze dell’ordine in caso di dubbio.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle truffe telefoniche e online, sempre più frequenti, rispetto alle quali è fondamentale mantenere alta la soglia di attenzione e non fornire mai dati personali o bancari.

L’incontro si è concluso con un momento di confronto diretto con i cittadini, che hanno posto domande e condiviso esperienze, contribuendo a rendere l’iniziativa ancora più partecipata e concreta.

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando come momenti di informazione e prevenzione rappresentino uno strumento fondamentale per tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione.

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