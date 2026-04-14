Un incidente avvenuto attorno alle 13.30 in A21, tra Pontevico e Manerbio, sta causando rallentamenti del traffico e code in direzione Brescia. Due mezzi pesanti si sono urtati, fortunatamente senza gravi conseguenze.

In un primo tempo sembrava essere rimasto ferito un uomo di 60 anni, che è stato soccorso dagli operatori del 118 della Croce Bianca di Leno, intervenuti con ambulanza e auto medica. Ma fortunatamente l’uomo non ha riportato conseguenze, e non è stato trasportato in ospedale.

Per i rilievi del caso e per gestire la viabilità sono intervenute pattuglie della Polstrada di Brescia e di Milano.

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