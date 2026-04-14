Ultime News

14 Apr 2026 Portesani replica a Bona: "La liuteria è un sistema da sostenere, non basta il racconto"
14 Apr 2026 Passerella sull'Adda, a due mesi dal primo crollo ancora niente cantiere
14 Apr 2026 "Fare Nuova": due appuntamenti tra leggerezza e impegno per incontrare la città
14 Apr 2026 Cremo, prosegue il programma di recupero di Vardy e Thorsby
14 Apr 2026 Sicurezza stradale per i giovanissimi: giornata in ricordo di Elisa Marchesini
Cronaca

Incidente in A21 tra Pontevico e Manerbio, code e rallentamenti

Rallentamenti in direzione Brescia per le consentire le operazioni di soccorso

Il luogo dell'incidente
Fill-1

Un incidente avvenuto attorno alle 13.30 in A21, tra Pontevico e Manerbio, sta causando rallentamenti del traffico e code in direzione Brescia. Due mezzi pesanti si sono urtati, fortunatamente senza gravi conseguenze.

In un primo tempo sembrava essere rimasto ferito un uomo di 60 anni, che è stato soccorso dagli operatori del 118 della Croce Bianca di Leno, intervenuti con ambulanza e auto medica. Ma fortunatamente l’uomo non ha riportato conseguenze, e non è stato trasportato in ospedale.

Per i rilievi del caso e per gestire la viabilità sono intervenute pattuglie della Polstrada di Brescia e di Milano.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...