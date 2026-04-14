Mazzocchi”Michelin celebra 120 anni in Italia puntando su innovazione e persone”

ORIGGIO (VARESE) (ITALPRESS) – “Siamo di fronte ad un traguardo importante. Ma non è la finalità: è un lungo percorso fatto di innovazione, di storia industriale e soprattutto di persone. Grazie a loro e ad un livello di investimenti adeguato, Michelin riesce costantemente ad innovare il mondo del pneumatico” ha dichiarato Agostino Mazzocchi, presidente e AD Michelin Italia in occasione della presentazione dei nuovi pneumatici Michelin Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy che coincidono con i 120 anni di presenza del marchio del bibendum in Italia.

xh7/tvi/gtr