Meloni “Solidarietà al Papa, da Trump parole inaccettabili”

VERONA (ITALPRESS) – “Il rapporto dell’Italia con gli Stati Uniti va avanti da qualche anno e non riguarda il singolo governo. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, chiaramente a contesto dato, considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico e prioritario. Però quando si è amici e quando si ha degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d’accordo, che è quello che io faccio ogni giorno”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine della visita al Vinitaly.

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(Fonte video: Palazzo Chigi)