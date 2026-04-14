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Sala “Partita aperta per candidatura Olimpiadi 2036, bel progetto bipartisan”

MILANO (ITALPRESS) – “È una cosa seria questa, perché vediamo un’opportunità, per me è anche un percorso di coerenza. Sono sempre stato vicino all’idea di fare qualcosa di più con Torino e ora anche con Genova. Le infrastrutture, come l’alta velocità aiuteranno il ricongiungimento di queste città. Bisogna passare dall’ex triangolo industriale a un triangolo diverso, in cui c’è scienza, ci sono università, c’è tecnologia. Ecco lo sport può essere un minimo comune denominatore”. Cosi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento a Palazzo Marino, dopo l’annuncio di una possibile candidatura unitaria del Nord Ovest alle Olimpiadi estive 2036. “Siamo ancora molto lontani dal capire come potrà essere il progetto, chi farà che cosa, che impianti si utilizzeranno – ha precisato poi – , però crediamo che abbia molto senso, la partita per il 2036 è ancora aperta e in ogni caso ci sarebbe il 2040. Ci sono candidature ufficializzate per il 2036 che non sono europee, ovviamente bisognerà passare attraverso la verifica se ci sono altre candidature italiane e poi dal Coni, però insomma i tre sindaci, i tre presidenti di regione sono motivati”. Infatti, ha sottolineato il primo cittadino, “è anche un bel progetto bipartisan che aiuta tre sindaci di centrosinistra e tre presidenti di regione di centrodestra, quindi anche questo è importante”.

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