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Champions League, oggi Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting – Diretta
(Adnkronos) – Caccia alle semifinali in Champions League. Oggi, mercoledì 15 aprile, il Bayern Monaco ospita il Real Madrid all’Allianz Arena, mentre l’Arsenal se la vedrà in casa con lo Sporting Lisbona – in diretta tv e streaming – nel ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea. I bavaresi ripartono dal 2-1 rifilato ai Blancos nell’andata del Bernabeu, mentre la squadra di Fabregas aveva battuto 1-0 i portoghesi in extremis.
La vincente di Bayern Monaco-Real Madrid sfiderà il Paris Saint-Germain, quella di Arsenal-Sporting Lisbona troverà l’Atletico Madrid.
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