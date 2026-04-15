Cremonese, per salvarsi serve cinismo: vanno sfruttate le occasioni in zona gol

A sei giornate dalla fine, la lotta salvezza è una questione tra due squadre: Cremonese e Lecce. E’ chiaro che da qui alla fine ogni errore verrà pagato a caro prezzo e quindi andrà sfruttata al massimo ogni occasione che si presenterà. Contro il Cagliari, i grigiorossi non hanno fatto male nel primo tempo, fallendo però almeno tre grosse possibilità per andare in gol. Nella ripresa i sardi, invece, alla prima chance non hanno perdonato con Esposito, decidendo a loro favore una partita di grande importanza in chiave salvezza.

Nelle sei finali che rimangono da giocare, bisognerà essere cinici al massimo, non sono più ammessi errori in fase di finalizzazione. C’è bisogno di gol per ottenere punti, di più rispetto a quelli che il Lecce riuscirà a ottenere negli ultimi sei turni.

I numeri fotografano sempre bene le situazioni e i momenti che una squadra sta attraversando. In questo senso, la Cremonese nelle prime 14 giornate ha realizzato 18 gol, ma nelle successive 18 giornate, da quando è iniziato il trend negativo caratterizzato da un sola vittoria (quella di Parma), sono arrivate solamente 8 reti. Improvvisamente, dal 7 dicembre in poi (giorno del successo allo Zini sul Lecce per 2-0) la Cremonese ha smarrito la via del gol.

Prima di Cagliari, nelle precedenti quattro partite (contro Lecce, Fiorentina, Parma e Bologna) i grigiorossi erano sempre andati a segno e, anche se i risultati non erano sempre arrivati, sembravano almeno aver ritrovato una certa efficacia realizzativa. Ma il ko di Cagliari, costellato di errori in zona gol fino al momento in cui i sardi hanno punito con Esposito, ha riportato a galla un vecchio problema, quello della sterilità offensiva.

Non c’è tempo per lavorarci sopra, bisogna semplicemente trovare immediatamente una soluzione. Mancano sei partite e ogni occasione che si presenterà andrà tramutata in gol, ogni errore ora che è arrivata la volata finale verrà pagato a caro prezzo. Servono punti e per ottenerli non si può fare a meno dei gol, su palla inattiva o su azione, firmati dagli attaccanti oppure dai centrocampisti piuttosto che dai difensori. In ogni modo e con qualsiasi mezzo la Cremo deve tornare a buttarla dentro, sfruttando cinicamente ogni mezza occasione che si presenterà nelle gare che restano da giocare.

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