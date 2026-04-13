"Una poltrona per due": per la lotta salvezza sono rimaste solo Cremonese e Lecce

“Una poltrona per due” è un famoso film datato 1983 diretto da John Landis e interpretato da Dan Aykroyd e Eddie Murphy. Ma potrebbe essere anche il titolo del finale di stagione che attende la Cremonese. Ormai, infatti, con Pisa e Verona che sembrano ormai spacciate, la terza squadra che retrocederà in Serie B sarà una tra Cremonese e Lecce. Una poltrona per due, appunto.

Fiorentina e Cagliari danno l’impressione di essersi tirate fuori dai giochi. Quindi nelle ultime sei giornate di Serie A a battagliare per non rimediare una retrocessione saranno solamente due squadre, ovvero Cremonese e Lecce.

Le due formazioni al momento sono appaiate a quota 27 punti, ma sulla carta il calendario dei pugliesi sembra meno complicato rispetto a quello dei grigiorossi.

La formazione allenata da Di Francesco nel prossimo turno ospiterà una Fiorentina a caccia di quei punti che potrebbero garantirle la tranquillità riguardo la permanenza nella massima serie. Poi i pugliesi saranno impegnati due volte di fila in trasferta, ma sui campi di Verona e Pisa, squadre che ormai sembrano condannate alla B, anche se stanno interpretando con grande orgoglio queste ultime giornate. In occasione della terzultima giornata, per il Lecce è in programma la partita più difficile tra quelle che restano da giocare, contro una Juventus in piena lotta per un posto in Champions League. Le ultime due di campionato vedranno i salentini scontrarsi con Sassuolo e Genoa, che hanno già raggiunto i loro obiettivi stagionali.

Il cammino dei grigiorossi, come si diceva, appare più complicato rispetto ai rivali del Lecce. Si parte domenica allo Zini con un Torino completamente rigenerato dalla cura D’Aversa, poi la trasferta sul campo di un Napoli che nel proprio stadio in campionato in questa stagione non ha mai perso una partita. Nel mese di maggio la squadra di Giampaolo avrà il piccolo vantaggio di giocare tre gare su quattro in casa. A Cremona arriverà per prima una Lazio sempre ostica da affrontare, poi un Pisa che potrebbe già essere matematicamente retrocesso. Penultima giornata per la Cremo sul campo di un Udinese in formissima che ha appena strapazzato il Milan a San Siro. E l’ultimo turno vedrà arrivare nella città del Torrazzo un Como in lotta per qualificarsi alla prossima Champions League.

Ovviamente, il calcio insegna che è vietato fare calcoli, perché tutto può accadere e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Quindi i pronostici lasciano il tempo che trovano, ma quel che è certo è che la lotta per non retrocedere è rimasta una questione tra Cremonese e Lecce… Una poltrona per due.

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