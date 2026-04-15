Genesi delle civiltà: nuovo ciclo di incontri con i ragazzi del Manin al Piccolo Caffè Torriani

Nuovo appuntamento al “Piccolo Caffè Torriani” di Cremona con il ciclo di incontri organizzati dal Liceo Classico “Manin” di Cremona. Al centro del pomeriggio, il tema della “Genesi delle civiltà”, sviscerato attraverso la voce di alcuni studenti delle classi terze.

I ragazzi, tutti di sedici anni, hanno vestito i panni dei relatori analizzando le radici del mondo antico per comprenderne l’eredità contemporanea. Partendo da un studio di fonti storiche, iconografiche e antropologiche, gli studenti hanno illustrato i tratti distintivi delle grandi culture del passato: dal pragmatismo romano alla speculazione filosofica greca, fino a toccare riflessioni sul senso “sociale” e collettivo dell’uomo attraverso la lente di Freud. Al termine dell’esposizione poi spazio al dibattito con il pubblico presente.

Il progetto, arrivato alla sua seconda edizione, è curato dalla professoressa Barbara Zagni. L’obiettivo resta quello di trasformare la cultura in un ponte per l’inclusione, dando vita a un laboratorio di cittadinanza attiva in un contesto — quello del Caffè Torriani — che fa dell’integrazione sociale la propria missione quotidiana.

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