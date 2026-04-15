Grande partecipazione per l'open day dell'Università Cattolica

Il campus di Cremona della Cattolica ha aperto le porte a futuri studenti con presentazioni, laboratori e colloqui informativi sui corsi di laurea triennali e magistrali, offrendo un quadro aggiornato dei percorsi formativi e delle prospettive future.

Attraverso incontri di orientamento, presentazioni delle Facoltà e dei corsi di laurea è stato possibile in occasione dell’open day approfondire le opportunità formative e i servizi offerti a studentesse e studenti. Un’opportunità unica per conoscere i corsi di laurea magistrale delle facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali, Economia e Giurisprudenza e Psicologia, grazie al confronto diretto e personalizzato con un docente.

“Il nostro è un percorso che si differenzia dai tanti altri presenti sul mercato per diverse ragioni” dice Daniele Cerrato, professore della facoltà di Economia. “La prima riguarda la modalità didattica, nel senso che i nostri numeri sono numeri relativamente piccoli, abbiamo un’aula quindi relativamente piccola in termini numerici, cioè vuol dire che riusciamo a seguire i ragazzi con un livello di servizio e di attenzione molto alto e questo ci permette anche di sperimentare e fare una didattica più innovativa al di là delle tradizionali lezioni frontali”.

“Abbiamo un corso triennale in scienze degli alimenti” ha spiegato Pier Sandro Cocconcelli, preside di Scienze Agrarie. “Noi qui vogliamo formare quegli studenti che ci chiede il mercato. Le imprese ci chiedono studenti che abbiano profonde competenze di base con una elevate capacità operativa”.

Infine ai desk dei corsi di laurea è stato possibile ricevere informazioni anche sulla vita universitaria, per scoprire opportunità e servizi offerti dall’ateneo.

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