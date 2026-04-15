La crisi umanitaria dimenticata di Sudan e Sud Sudan: se ne parla il 22 aprile

In Sudan da tre anni è in corso una guerra che coinvolge l’area regionale e potenze internazionali. Secondo l’ONU è in atto “la peggiore catastrofe umanitaria al mondo”, ma è silenziata dai media.

I dati sono duri: circa 150 mila morti; 15 milioni di persone in fuga; la malnutrizione per oltre metà della popolazione, inclusi 17 milioni di bambini, di cui oltre 800mila soffrono la fame acuta-grave.

Il Sud Sudan vive una forte instabilità politica e militare e una grave crisi umanitaria.

Il 22 aprile alle ore 18, nella Sala Avis di via Massarotti 65 si terrà un incontro con Chiara Maretti, responsabile Risorse Umane di Medici con l’Africa Cuamm; Bruna Sironi, giornalista di Nigrizia; don Umberto Zanaboni dell’Ufficio Missionario e Migrantes della Diocesi di Cremona.

Modera Carla Bellani di Pax Christi Italia, aderiscono: Azione Cattolica cremonese, Tavola della Pace Cremona e Oglio Po, Rete scuole pace e nonviolenza Cremona, Comunità Laudato Si Cremona e Oglio Po.

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