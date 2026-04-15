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15 Apr 2026 Nuovo dirigente in Provincia: Andrea Lui al posto di Giulio Biroli
Cronaca

Nuovo dirigente in Provincia: Andrea Lui al posto di Giulio Biroli

di Giuliana Biagi

La procedura di mobilità tra enti della pubblica amministrazione si è conclusa oggi. Il nuovo dirigente proviene dal Comune di Mirandola

La sede della Provincia di Cremona
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Si è conclusa la procedura di mobilità avviata dalla Provincia di Cremona per la selezione del nuovo dirigente del settore Infrastrutture stradali, appalti, porto, trasporti e protezione civile, in sostituzione di Giulio Biroli, passato alla direzione dell’Agenzia del trasporto pubblico locale Cremona – Mantova. Oggi è stato pubblicato l’esito con l’individuazione dell’ingegnere Andrea Lui, classe 1974, proveniente dal Comune di Mirandola (Modena) dove dal 2023 ricopre il ruolo di dirigente del Settore II, Territorio, ambiente, lavori pubblici.

In precedenza, a partire dal 2003 ha  lavorato presso la Provincia di Mantova ricoprendo vari ruoli nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, progettazione e manutenzioni edili, gestione appalti.

Il nuovo incarico dovrebbe prendere avvio da maggio.

Otto erano i candidati che avevano partecipato alla prima fase della procedura di mobilità indetta dalla Provincia; cinque i candidati che si sono presentati ai colloqui.

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