Studenti di Treviglio a lezione di Diritto sul campo in tribunale a Cremona

Una lezione sul campo in tribunale a Cremona per i ragazzi del liceo Oberdan di Treviglio, che questa mattina, accompagnati dai professori Paolo Manenti, Sara Quadri e Luca Cuni, hanno assistito, in due diverse aule, alla celebrazione delle udienze penali davanti ai giudici Francesco Beraglia e Terenzio Ciancarelli.

I ragazzi hanno potuto sentire i testimoni che rispondevano alle domande dei pm, degli avvocati delle parti civili e delle difese, e rendersi conto dal vivo del funzionamento della macchina della giustizia in ambito penale.

Attenti e molto interessati i ragazzi, che hanno anche avuto l’opportunità, tra un’udienza e l’altra, di ascoltare le spiegazioni dei due giudici monocratici che oggi hanno presieduto doppia udienza, e anche dei pm Federica Cerio e Alessio Dinoi, che hanno illustrato come nasce il processo, le parti, e tutte le fasi che riguardano il suo svolgimento in aula.

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