Tassani (Agrofarma): “Importante presentazione Manifesto per il Biocontrollo”

(Adnkronos) – “La presentazione del Manifesto siglato da FederBio e Agrofarma sul tema del biocontrollo è stata un’occasione molto importante perché abbiamo potuto rendere edotte le autorità del percorso che l’agricoltura italiana sta facendo, della ricerca che l’industria sta portando avanti nell’ambito del biocontrollo stesso. Questo ci permette di comunicare quello che molto spesso non viene percepito all’esterno”. Così Paolo Tassani, presidente di Federchimica Agrofarma, durante la presentazione del Manifesto per il Biocontrollo, avvenuta oggi a Roma. Il documento nasce dalla collaborazione tra Agrofarma, Associazione di settore di Federchimica che rappresenta le imprese degli agrofarmaci, e FederBio, Federazione che riunisce le organizzazioni di tutta la filiera dell’agricoltura biologica.

“Ci sono grandi investimenti in ricerca che mettono a disposizione degli agricoltori strumenti decisamente innovativi e estremamente sostenibili. Noi chiediamo il supporto affinché il biocontrollo possa avere norme adeguate che permettano agli agricoltori di affrontare le loro difficoltà con strumenti innovativi” conclude.