Concorso giornalistico rivolto ai giovani: al via la prima edizione

Al via domani, alle ore 15, presso la sede di Cremona dell’Associazione Industriali, la prima edizione del Concorso giornalistico rivolto ai giovani, bandito dal Gruppo Giovani Industriali di Cremona e L’Ora Buca, testata giornalistica pubblicata dall’Associazione QUINDIE Informare e comunicare giovane APS.

Il concorso, aperto ai giovani nati tra il 2003 e il 2009, iscritti a scuole superiori e ITS o facoltà universitarie ha visto l’adesione di 50 studenti. 40 provenienti dalle secondarie di secondo grado, cremasche e cremonesi (Anguissola, Aselli,

Einaudi, Galilei, Manin, Racchetti Da Vinci, Stanga, Torriani e Vida), e 10 dalle Università, non solo da facoltà umanistiche ma anche di Ingegneria e Biotecnologie di Bologna, Milano, Parma, Pavia e Verona.

Scopo del Premio è l’avvicinamento dei giovani al mondo del giornalismo e dell’informazione attraverso una conoscenza più consapevole del mondo circostante, l’aderenza ai temi di attualità e la capacità di spiegarli con

chiarezza agli altri.

I candidati saranno chiamati ad elaborare un articolo, in forma anonima e con un tempo massimo disponibile di quattro ore, su una delle tracce proposte, riferite a temi e notizie di attualità degli ultimi giorni.

Le prove saranno valutate poi da una giuria di esperti di alto livello composta da Paride Spinelli (Vicepresidente Gruppo Giovani Industriali Cremona), Alberto Nespoli (Segretario Associazione QUINDIE Informare e comunicare giovane APS) e da cinque giornalisti.

I criteri di valutazione saranno lo stile, la correttezza, il contenuto e la chiarezza e i tre migliori elaborati saranno premiati, durante un momento celebrativo finale, con un riconoscimento di 500, 300 e 200 euro.

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