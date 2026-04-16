Ultime News

16 Apr 2026 Agenzia TPL Cremona Mantova, sfide e obiettivi del neodirettore Giulio Biroli
16 Apr 2026 Juvi, Vecchiola: "Conta il collettivo" dopo la serata da Mvp al PalaRadi
16 Apr 2026 Canottaggio, vittorie e medaglie per le canottieri cremonesi al Meeting di Piediluco
16 Apr 2026 Due cremonesi premiate alle selezioni di Miss Mamma: ecco chi sono
16 Apr 2026 Open Day tennis e padel adattato, un’opportunità concreta per avvicinarsi allo sport
Cronaca

Agenzia TPL Cremona Mantova, sfide e obiettivi del neodirettore Giulio Biroli

di Laura Bosio

Giulio Biroli, neodirettore dell’Agenzia di Trasporto Pubblico Locale di Cremona e Mantova: "garantire la regolarità del servizio"

Il servizio di Federica Priori
Fill-1

Assicurare la qualità del servizio in modo puntuale e regolare è fra gli obiettivi primari del nuovo direttore dell’Agenzia di Trasporto Pubblico Locale di Cremona e Mantova, l’architetto Giulio Biroli, nominato il 15 aprile al posto di Massimo Dell’Acqua, a riposo per limiti di età dopo cinque anni.

Numerose le sfide aperte, e le attività da mettere in campo, in linea con l’operato dell’Agenzia TPL, fra cui spicca la redazione del bando per l’assegnazione del servizio, in quanto il contratto per la gestione del trasporto pubblico locale è attualmente è in proroga, proprio in attesa di giungere alla nuova gara per individuare i futuri gestori, su tre lotti: Mantova, Cremona e Crema.

Obiettivi dunque, ma anche criticità da affrontare come i ritardi riscontrati talvolta sul territorio, in particolare legati al trasporto degli studenti che nel cremonese rappresentano il 90% degli utenti, problemi da risolvere tempestivamente.

Al posto di Biroli in Provincia di Cremona per l’incarico che ricopriva alla guida del settore Infrastrutture stradali, appalti, porto, trasporti e protezione civile, è stato invece assegnato l’ingegnere Andrea Lui.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...