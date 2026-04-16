Agenzia TPL Cremona Mantova, sfide e obiettivi del neodirettore Giulio Biroli

Assicurare la qualità del servizio in modo puntuale e regolare è fra gli obiettivi primari del nuovo direttore dell’Agenzia di Trasporto Pubblico Locale di Cremona e Mantova, l’architetto Giulio Biroli, nominato il 15 aprile al posto di Massimo Dell’Acqua, a riposo per limiti di età dopo cinque anni.

Numerose le sfide aperte, e le attività da mettere in campo, in linea con l’operato dell’Agenzia TPL, fra cui spicca la redazione del bando per l’assegnazione del servizio, in quanto il contratto per la gestione del trasporto pubblico locale è attualmente è in proroga, proprio in attesa di giungere alla nuova gara per individuare i futuri gestori, su tre lotti: Mantova, Cremona e Crema.

Obiettivi dunque, ma anche criticità da affrontare come i ritardi riscontrati talvolta sul territorio, in particolare legati al trasporto degli studenti che nel cremonese rappresentano il 90% degli utenti, problemi da risolvere tempestivamente.

Al posto di Biroli in Provincia di Cremona per l’incarico che ricopriva alla guida del settore Infrastrutture stradali, appalti, porto, trasporti e protezione civile, è stato invece assegnato l’ingegnere Andrea Lui.

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