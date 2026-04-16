Canottaggio, vittorie e medaglie per le canottieri cremonesi al Meeting di Piediluco

Tante medaglie cremonesi al secondo Meeting Nazionale di Piediluco. Baldesio, Bissolati, Flora ed Eridanea salgono sul podio in diverse categorie, dagli Under 17 ai Senior.

Il risultato più pesante è quello della Bissolati, che firma l’oro nel singolo Pesi Leggeri femminile con Elena Sali, protagonista anche nel doppio Senior A femminile in equipaggio misto con l’azzurra Stefania Gobbi dei Carabinieri. Sempre per la società cremonese arrivano l’argento nel doppio Under 19 maschile con Matteo Miglioli e Marcello Balconi e il bronzo nel doppio Under 19 femminile misto con Aurora Toffanello e Francesca Sasso. Sul podio anche Chiara Rita Leandri, seconda nel singolo Under 17 femminile.

Dalla Baldesio arrivano tre medaglie, tutte in categorie giovanili. Oro nel doppio Under 19 femminile con Emma Caratozzolo e Roberta Romani (Fiamme Gialle), argento nel doppio Under 17 femminile con Maria Milanesi e Demetra Sofia Boschi (DiBi Rowing) e bronzo nel quattro di coppia Under 17 maschile con l’equipaggio societario formato da Mattia Venturini, Marco Telli, Sami Omari e Leone Allodi.

Nel settore giovanile si inserisce anche l’Eridanea, con il terzo posto di Anita Acquaroni nel singolo Under 17 femminile, a cui si aggiunge la presenza nel quattro di coppia Under 19 femminile misto, terzo in finale con Matilde Pasquali a bordo.

Presente sul podio anche la Flora, seconda nel quattro di coppia Senior A femminile misto con Alessandra Grasselli, Anna Scolaro, Alice Rossi e Maiju Janika Kainlauri (Cavallini), in una gara che ha visto confrontarsi equipaggi di alto livello.

© Riproduzione riservata