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Cremonese

Cremonese, sei finali per la salvezza: domenica allo Zini arriva un Torino in forma

di Simone Guarnaccia

Grigiorossi chiamati a reagire dopo Cagliari: al via un finale di stagione decisivo contro un avversario in ottima condizione

Vandeputte e Vlasic in campo nel match d'andata
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Archiviata la sconfitta di Cagliari, è tempo di voltare pagina. La Cremonese è attesa da quella che a tutti gli effetti è la prima di sei “finali” che decideranno la corsa salvezza. Domenica allo Zini, con fischio d’inizio alle 12:30, arriva un Torino in grande forma, avversario tra i più complicati di questo finale di stagione.

A confermare il buon momento dei granata sono i numeri dell’era D’Aversa: nelle sei partite disputate sotto la sua guida sono arrivate quattro vittorie e due sconfitte, maturate comunque su campi ostici come quelli di Milan e Napoli. Il Torino, prima del cambio in panchina, aveva attraversato una fase difficile che lo aveva trascinato nella parte bassa della classifica. Con il nuovo tecnico, però, la squadra si è rilanciata e oggi può contare su 39 punti e una posizione più tranquilla. I granata arrivano inoltre da due successi consecutivi contro Verona e Pisa, risultati che certificano una condizione in netta crescita.

La Cremonese, dal canto suo, dovrà provare a far valere il peso delle motivazioni. Dopo la vittoria di Parma, i grigiorossi hanno rimediato due sconfitte consecutive. La più dolorosa, analizzando anche la classifica, è senza dubbio quella della Unipol Domus, che ha di fatto consentito al Cagliari di avvicinarsi alla salvezza.

Per l’ultimo posto utile alla permanenza in Serie A sarà corsa a due con il Lecce, impegnato lunedì sera contro la Fiorentina. I salentini scenderanno in campo conoscendo il risultato della Cremonese. Con 18 punti ancora a disposizione, il finale di stagione si preannuncia teso ed equilibrato: ogni partita e ogni dettaglio rischiano di fare la differenza.

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