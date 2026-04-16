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Cronaca

Due cremonesi premiate alle selezioni di Miss Mamma: ecco chi sono

di Giovanni Rossi

Le selezioni a Sabbioneta. Il concorso è giunto alla sua 33esima edizione

Da sinistra: Paolo Teti, Carolina Cruz De Santos di Rivarolo del Re, Jessica Spinelli di Solarolo Rainerio e Sara Besutti
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Proseguono in tutta Italia le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2026, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33esima edizione e riservato a tutte le mamme tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Lo scorso fine settimana, al ristorante Il Rifugio dei Briganti di Sabbioneta, si è tenuta una selezione. La giuria, ha proclamato vincitrice di selezione: si tratta di Laura Trascinelli, 33 anni, impiegata, di Mamiano di Traversetolo (PR), mamma di Camilla ed Anna, di 8 e 4 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Santa Maria Cabral, 46 anni, libera professionista, di Cesena, mamma di Gabriel di 17 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Simona Troncana, 57 anni, funzionario, di Capriolo (BS), mamma di Giorgia ed Alice, di 26 e 22 anni.

Tra le altre mamme premiate ci sono due donne del nostro territorio. Si tratta di Jessica Spinelli, 35 anni, impiegata, di Solarolo Rainerio, mamma di Josue, Matilde ed Alex, di 14, 8 e 2 anni. Si è aggiudicata il titolo di Miss Mamma Sprint. Carolina Cruz de Santos, 49 anni, segretaria di Rivarolo del Re, mamma di Jennifer e Felipe, di 23 e 14 anni ha invece conquistato la fascia di Miss Mamma Arianne.

“Miss Mamma Italiana” sostiene infatti “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza.

 

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