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Cultura e spettacoli

Gianaldo Sangalli: nuovo album e debutto solista al Filo

di Eleonora Busi

Questa sera il cantautore cremonese presenta in anteprima il nuovo album "In pace col mondo che è in guerra con me". Concerto gratuito con full band e la produzione di Luca Cersosimo

La copertina del disco
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“Non negare il buio ma riconoscerlo cercando di aprire una finestra per poter far entrare la luce”: con queste parole Gianaldo Sangalli presenta il suo primo lavoro cantautorale, “In pace con il mondo che è in guerra con me” debuttando giovedì sera da solista al Cinema Teatro Filo di Cremona per la data zero del suo tour.

L’album, prodotto da Luca Cersosimo, già collaboratore di big come Jovanotti e Celentano, è un viaggio sonoro eclettico che sfugge alle etichette, i testi indagano temi profondi come malinconia e solitudine, cercando sempre uno spiraglio di luce.

Dopo questa data zero cremonese, partirà per un tour. Con lo pseudonimo di Straccivari, Sangalli ha pubblicato Zerotretresettedue e Bossa Della Bassa per raccontare Cremona. La città è presente anche in questo lavoro.

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