Open Day tennis e padel adattato, un’opportunità concreta per avvicinarsi allo sport

Sabato 18 aprile, dalle 14 alle 18, la Canottieri Baldesio (via del Porto 3, Cremona) ospiterà un open day dedicato al tennis e padel adattato, promosso in collaborazione con la FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

L’iniziativa è rivolta a bambini, ragazzi e adulti con disabilità intellettivo-relazionale e rappresenta un’occasione concreta per provare uno sport che non sempre è facilmente accessibile, ma che può diventare parte stabile del loro percorso, al pari di altre discipline sportive.

“È un’occasione per provare questo sport, che non tutti hanno la possibilità di fare — spiega Matteo Pifferi — e soprattutto per capire che può esserci un futuro. Se ai ragazzi piace, dopo l’estate possiamo costruire un progetto, con allenamenti invernali e un percorso continuativo”.

La giornata rappresenta quindi non solo un momento dimostrativo, ma un primo passo verso un’attività strutturata, aperta e inclusiva. Il programma prevede alle ore 14 la presentazione e l’inizio delle attività ludico-sportive, una pausa merenda alle 16 e, dalle 16.30, un’esibizione di tennis inclusivo.

L’evento è organizzato in memoria di Francesco, nel segno di uno sport capace di creare relazioni e favorire la partecipazione. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati. Per ogni partecipante è prevista una t-shirt dell’evento.

La presenza della stampa sarà fondamentale per raccontare un’esperienza sportiva che mette al centro accessibilità, continuità e valore educativo.

Per informazioni: Matteo Pifferi (335 262243) – padel@fisdir.it

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