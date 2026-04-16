Sicurezza sul lavoro: flash mob a Cremona per la Giornata Mondiale

In occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, Cremona si mobilita con un’iniziativa dal forte impatto simbolico. Il prossimo 28 aprile 2026, alle ore 12:00, presso la sede dell’Ente Scuola Edile Cremonese – CPT, si terrà un evento corale volto a sensibilizzare la cittadinanza e le nuove generazioni sull’importanza vitale della prevenzione.

L’iniziativa nasce da un percorso condiviso tra i principali attori del territorio impegnati sul fronte della sicurezza: INAIL Direzione territoriale Mantova – Cremona – Sede di Cremona, ATS della Val Padana, ANCE Cremona, Ente Scuola Edile Cremonese – CPT, Cassa Edile Cremona, con l’adesione e la collaborazione dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti Pianificatori e Conservatori della provincia di Cremona e del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Cremona.

Gli studenti del corso triennale per Operatore Edile dell’Ente Scuola Edile Cremonese – CPT e del corso ITS per Tecnico del Cantiere Digitale con indirizzo Sostenibilità della Fondazione ITS Academy Cantieri dell’Arte saranno protagonisti attivi della performance, insieme ai rappresentanti delle massime istituzioni tecniche e sanitarie del territorio.

Il flash mob sarà articolato in due momenti chiave: un minuto di assoluta immobilità, in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, seguito da una coreografia dinamica con caschi e DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per simboleggiare la ripartenza in sicurezza.

La manifestazione, della durata di circa 30 minuti, si aprirà con un momento di accoglienza e una breve presentazione. Seguirà il minuto di silenzio “statico” e la coreografia finale degli studenti.

Al termine, sono previsti brevi interventi conclusivi delle autorità presenti e la distribuzione di materiali informativi e gadget a cura di ATS della Val Padana.

© Riproduzione riservata