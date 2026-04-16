Sicurezza urbana e prevenzione: incontro pubblico del Pd con Bonaccini

Incontro sui temi della sicurezza urbana e della prevenzione organizzato da PD Lombardia, venerdì 17 aprile dalle ore 17.00 in sala Zanoni.

All’iniziativa interverranno esponenti istituzionali, amministratori locali ed esperti del settore: introdurranno i lavori Santo Canale, Assessore alla Sicurezza del Comune di Cremona, e Gian Mario Fragomeli, Vicesegretario regionale del PD.

Il primo momento di confronto sarà dedicato alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, con gli interventi di Tiziana Elli Vicesegretaria nazionale GD, Don Francesco Fontana Responsabile Federazione Oratori cremonesi, della psicologa e psicoterapeuta Alessandra Lupi e del Consigliere regionale Matteo Piloni.

Seguirà un approfondimento sul tema della sicurezza urbana e sul ruolo delle città, con Andrea Virgilio, Fabio Bergamaschi, Katia Tarasconi ed Emilio Del Bono. Le conclusioni saranno affidate a Stefano Bonaccini, Presidente nazionale del Partito Democratico e Parlamentare europeo.

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