Ultime News

16 Apr 2026 Concorso giornalistico rivolto ai giovani: al via la prima edizione
16 Apr 2026 Cesare De Lorenzi riconfermato alla guida dell'Associazione europea dei concessionari Citroen
16 Apr 2026 Investita e morta quattro mesi dopo, la nipote: “Non era vigile, ma in stato vegetativo”
16 Apr 2026 Convertibile ancora fuori uso: Cremona senza piscina all'aperto anche per questa estate
16 Apr 2026 Volley A2, cresce l'ottimismo per la nuova Casalmaggiore
Politica

Sicurezza urbana e prevenzione: incontro pubblico del Pd con Bonaccini

di Giuliana Biagi
Stefano Bonaccini
Fill-1

Incontro sui temi della sicurezza urbana e della prevenzione organizzato da PD Lombardia, venerdì 17 aprile dalle ore 17.00 in sala Zanoni.

All’iniziativa interverranno esponenti istituzionali, amministratori locali ed esperti del settore: introdurranno i lavori Santo Canale, Assessore alla Sicurezza del Comune di Cremona, e Gian Mario Fragomeli, Vicesegretario regionale del PD.

Il primo momento di confronto sarà dedicato alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, con gli interventi di Tiziana Elli Vicesegretaria nazionale GD, Don Francesco Fontana Responsabile Federazione Oratori cremonesi, della psicologa e psicoterapeuta Alessandra Lupi e del Consigliere regionale Matteo Piloni.

Seguirà un approfondimento sul tema della sicurezza urbana e sul ruolo delle città, con Andrea Virgilio, Fabio Bergamaschi, Katia Tarasconi ed Emilio Del Bono. Le conclusioni saranno affidate a Stefano Bonaccini, Presidente nazionale del Partito Democratico e Parlamentare europeo.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...