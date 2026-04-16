Un pianoforte Anelli in Camera di Commercio arricchisce il Museo Diffuso

Nella riunione dello scorso 24 marzo, la Giunta della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, ha deliberato l’accettazione della cessione, a titolo gratuito e per esclusive finalità culturali, di un pianoforte marca Anelli modello XI matricola n. 6701 del 1925 da destinare alla sede camerale di Cremona in Piazza Stradivari 5.

La cessione è stata proposta alla Camera dal Prof. Fabio Perrone su incarico e procura dei signori Iolanda, Oreste, Paola e Barbara Facciotto, in qualità di proprietari (eredi) dello strumento.

L’auspicio dei donatori è stato quello che il pianoforte andasse ad arricchire il progetto del Museo Diffuso “Anelli”, che dal 2018 si sta sviluppando sul territorio cremonese. Con la donazione del pianoforte alla Camera di Commercio, ad oggi il Museo Diffuso “Anelli” consta di 20 strumenti: sette pianoforti presso il Civico Istituto Musicale “Luigi Folcioni” di Crema, un pianoforte presso la Prefettura, due presso la sede della Guardia di Finanza di Cremona, uno presso la Biblioteca Statale di Cremona, uno presso il Teatro Ponchielli, uno presso il Teatro Filo, uno presso il Dipartimento di Musicologia dell’Università degli Studi di Pavia, uno presso il Campus Santa Monica dell’Università Cattolica, uno presso il Politecnico di Milano sede di Cremona, uno presso il Municipio di Corte de’ Cortesi, uno presso il Comune di Castelverde ed uno presso il Teatro Pallavicino di Zibello.

Lo strumento musicale donato dagli eredi Facciotto necessita di un restauro funzionale e di una messa a punto per il ripristino completo della funzione tecnico-fonica ad uso professionale di cui si farà carico la Camera di Commercio.

“Ancora una volta la nostra Camera di Commercio apre le porte alla musica a riconferma che Cremona è sempre di più “A Place to Play”” dichiara il Presidente Gian Domenico Auricchio. “Ringrazio gli eredi Facciotto e il Prof. Perrone per la lungimiranza e l’attenzione dimostrata mettendo a disposizione della Camera e quindi della nostra città, questo straordinario strumento”.

Nella mattina del 9 aprile scorso, c’è stato un incontro presso la sede di Cremona della Camera di Commercio, tra il Presidente Auricchio e il Professor Perrone per la formalizzazione della cessione già approvata dalla Giunta camerale.

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