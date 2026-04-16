“Valutazioni d’azienda e operazioni di acquisizione”: i premi del concorso Masserini

Martedì 14 aprile, nell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona, presso il Campus di Santa Monica, si è tenuta la cerimonia di premiazione della 5a edizione del Concorso “Luigi Masserini” dal titolo “Valutazioni d’Azienda e operazioni di acquisizione” bandito dalla Fondazione Luigi Masserini in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami”, con l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Cremona – e con il contributo dell’Associazione Industriali della provincia di Cremona.

La Cerimonia è stata aperta dalla professoressa Lorenza Badini, Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami”, con i ringraziamenti a tutti i soggetti coinvolti e agli Enti e Istituzioni a supporto dell’Iniziativa. A seguire Rodolfo Bona, Assessore alla Cultura del Comune di Cremona, si è congratulato per l’organizzazione dell’Iniziativa coinvolgendo Sergio Margotti, Presidente della Fondazione Luigi Masserini, e Paride Spinelli, Vicepresidente dell’Associazione Giovani Industriali di Cremona, i quali hanno ribadito gli obiettivi del Concorso, rinnovando l’assoluta importanza di avvicinare i giovani studenti alle Imprese attraverso il trasferimento di competenze e l’ausilio di strumenti analitici di livello accademico.

La professoressa Vivian Luisa, Presidente dell’Associazione Amici della Fondazione Luigi Masserini, ha promosso un commovente ricordo del professor Luigi Masserini, lungimirante intellettuale cremonese che ha dedicato la propria vita allo studio interdisciplinare dei complessi scenari socio-economici, in particolare sottolineando la passione con la quale organizzava le iniziative culturali coinvolgendo in modo attivo i giovani studenti.

Infine la professoressa Luisella Bianchini, Docente di Economia Aziendale nell’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami”, ha illustrato la struttura del Concorso, le relative fasi caratteristiche, le modalità di svolgimento e di valutazione invitando, quindi, i Gruppi degli studenti a esporre i propri elaborati finali.

In seguito i gruppi di studenti si sono alternati sul palco e hanno esposto i propri elaborati con presentazioni di livello accademico, manifestando il pieno controllo delle competenze acquisite. Al termine, il Comitato Tecnico Scientifico del Concorso, con la partecipazione straordinaria di Mariapaola Biasio, Responsabile Marketing del Gruppo Happy, si è riunito per valutare gli elaborati e le presentazioni.

Un’impresa difficile, considerando l’elevato livello dei contributi esposti. In conclusione il professor Marco Angelo Marinoni e il professor Daniele Cerrato, Docenti di Economia Aziendale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si sono congratulati con tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa, in particolare con gli studenti per l’impegno e la dedizione mostrati nel raggiungimento degli obiettivi formativi.

L’ovazione che ha accolto la proclamazione del vincitore ha sciolto la fitta tensione facendo breccia tra ansie e preoccupazioni, e ha accompagnato il gruppo 1 nei festeggiamenti per la vittoria. Un risultato che in modo assoluto ha saputo premiare l’eccellenza di un lavoro di livello accademico condotto con rigore scientifico e carattere professionale, ma al tempo stesso trasversale coinvolgendo i partecipanti in un percorso di crescita che ha saputo consolidare i contenuti e amplificare le competenze.

Al termine della cerimonia gli studenti di tutti i gruppi hanno ricevuto gli attestati di partecipazione e gli studenti del gruppo 1, oltre a ricevere gli attestati del vincitore, sono stati premiati con un assegno corrisposto dalla Fondazione Luigi Masserini.

Gran finale con festeggiamenti e rinfresco allestiti nel chiostro del Campus di Santa Monica, straordinaria cornice a un evento che ha saputo rinnovare un progetto di livello accademico capace di integrare discipline complesse e strumenti analitici in contesti e scenari reali.

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