Verso gli 80 anni della Repubblica: al Manin riflessione sull’estetica della cittadinanza

Grande partecipazione nel pomeriggio di giovedì nell’Aula Magna del Liceo “Daniele Manin” di Cremona, per il tredicesimo appuntamento del ciclo “Verso gli 80 anni della Repubblica: un cammino nella Costituzione”, percorso promosso e organizzato dalla Prefettura di Cremona in vista della ricorrenza del 2 giugno 2026.

L’iniziativa rientra in un progetto di riflessione e approfondimento dedicato ai principi fondamentali della Costituzione italiana, con l’obiettivo di coinvolgere in particolare i giovani, il personale scolastico e l’intera cittadinanza. Tra i destinatari individuati figurano infatti studenti, docenti e dirigenti scolastici, ma anche la cittadinanza in senso più ampio, nella prospettiva di rafforzare la diffusione dei valori costituzionali e il dibattito civile. L’incontro era dedicato all’Articolo 9 della Costituzione e portava il titolo “Estetica della cittadinanza: patrimonio artistico, ambiente e sostenibilità”.

In apertura i saluti della prof.ssa Giusy Rosato, della dirigente scolastica del Liceo Manin, Maria Grazia Nolli, e del Prefetto di Cremona, Antonio Giannelli, ideatore e promotore del ciclo di incontri. A seguire gli interventi della professoressa Irene Baldriga (collegata da remoto), storica dell’arte e docente associata presso la Sapienza Università di Roma, e del dottor Omar Bellicini, giornalista e responsabile delle relazioni esterne della Fondazione Made in Italy circolare e sostenibile (MICS).

L’appuntamento si inserisce in un percorso che, attraverso l’analisi di diversi articoli della Carta costituzionale, accompagna il pubblico verso l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana.

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