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16 Apr 2026 Volley A2, cresce l'ottimismo per la nuova Casalmaggiore
Sport

Volley A2, cresce l'ottimismo per la nuova Casalmaggiore

di Lorenzo Scaratti

La prossima A2 dovrebbe vedere un club rosa rinforzato, ottimismo anche per Offanengo

Casalmaggiore esulta dopo un punto

La prossima stagione di A2 è già in cantiere e promette scintille. Il progetto della nuova Volleyball Casalmaggiore, rinforzata da figure dirigenziali di alto livello del volley cremonese come Boselli (Casalmaggiore) Neviani (Esperia), Chiappa (Esperia) e Ginelli (Ostiano), sembra procedere dietro le quinte con grande ottimismo.

Per la panchina circolano diversi nomi, ma le strade tra Cuello e il club rosa appaiono sempre più distanti. Una volta sciolto il nodo allenatore, il nuovo progetto inizierà a delineare con maggiore chiarezza anche il roster, sul quale si sta già lavorando. La sensazione, comunque, è che Cremona e il PalaRadi possano riabbracciare una formazione ambiziosa e ben costruita per la prossima stagione.

Dall’altro lato, la Trasporti Bressan Offanengo procede a marce spedite e sembra avere un certo vantaggio sul club rosa. In panchina siederà l’esordiente Emanuele Aime, mentre il roster subirà alcuni cambiamenti, con uscite importanti tra cui dovrebbero esserci quelle di Bellia e Nardelli. Anche per le neroverdi, dunque, la stagione 2026/2027 rappresenta una vera e propria nuova era.

Quel che è certo, ad oggi, è che il territorio cremonese potrà contare ancora su due formazioni in A2, pronte a darsi battaglia nel derby provinciale.

 

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