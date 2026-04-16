Volley A2, cresce l'ottimismo per la nuova Casalmaggiore

La prossima stagione di A2 è già in cantiere e promette scintille. Il progetto della nuova Volleyball Casalmaggiore, rinforzata da figure dirigenziali di alto livello del volley cremonese come Boselli (Casalmaggiore) Neviani (Esperia), Chiappa (Esperia) e Ginelli (Ostiano), sembra procedere dietro le quinte con grande ottimismo.

Per la panchina circolano diversi nomi, ma le strade tra Cuello e il club rosa appaiono sempre più distanti. Una volta sciolto il nodo allenatore, il nuovo progetto inizierà a delineare con maggiore chiarezza anche il roster, sul quale si sta già lavorando. La sensazione, comunque, è che Cremona e il PalaRadi possano riabbracciare una formazione ambiziosa e ben costruita per la prossima stagione.

Dall’altro lato, la Trasporti Bressan Offanengo procede a marce spedite e sembra avere un certo vantaggio sul club rosa. In panchina siederà l’esordiente Emanuele Aime, mentre il roster subirà alcuni cambiamenti, con uscite importanti tra cui dovrebbero esserci quelle di Bellia e Nardelli. Anche per le neroverdi, dunque, la stagione 2026/2027 rappresenta una vera e propria nuova era.

Quel che è certo, ad oggi, è che il territorio cremonese potrà contare ancora su due formazioni in A2, pronte a darsi battaglia nel derby provinciale.

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