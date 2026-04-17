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Nazionali

Inter, scudetto più vicino: ecco quando i nerazzurri possono diventare campioni d’Italia

(Adnkronos) –
L’Inter batte 3-0 il Cagliari oggi, venerdì 17 aprile, e si avvicina a grandi passi verso il 21esimo scudetto della sua storia. Con il successo contro i sardi, i nerazzurri volano a +12 sul Napoli, impegnato domani contro la Lazio, e si portano a soli 7 punti dalla matematica certezza del successo tricolore. Sette punti da conquistare nelle ultime 5 giornate, su 15 disponibili (e che potrebbero essere anche di meno, se il Napoli non riuscisse a battere la Lazio sabato 18 aprile): ecco tutte le combinazioni che porterebbero alla festa nerazzurra.  

Intanto, il calendario: l’Inter deve affrontare ora Torino, Parma, Lazio, Verona e Bologna (due gare in casa e tre in trasferta). Il Napoli dovrà affrontare Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa e Udinese (quattro gare al Maradona). Se Chivu vincesse la prossima gara e il Napoli perdesse le sfide con Lazio e Cremonese si porterebbe a +15 a quattro giornate dalla fine, rendendo impossibile la rimonta. L’Inter potrebbe così festeggiare lo scudetto già il 26 aprile con una vittoria contro il Torino, in trasferta. Discorso identico con due pareggi del Napoli nelle prossime due.  

Con due vittorie nelle prossime due l’Inter si garantirebbe, inoltre, almeno lo spareggio scudetto. 

Altre possibilità? Nella sfida di San Siro contro il Parma, alla 35esima (weekend del 2-3 maggio) potrebbe anche arrivare la certezza del trionfo, se il Napoli non riuscisse a fare bottino pieno fin lì (tre successi, per prolungare almeno la speranza). 

Se Inter e Napoli dovessero invece fare bottino pieno, vincendo tutte le ultime partite, i nerazzurri potrebbero diventare campioni d’Italia battendo la Lazio all’Olimpico, alla terzultima giornata, nel weekend del 9-10 maggio. 

Con altri 4 punti, i nerazzurri taglierebbero inoltre fuori il Milan dalla lotta scudetto.  

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