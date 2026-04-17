Iran, Starmer “Auspichiamo accordo durevole ed efficace”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’incontro di oggi, che ha riunito 49 paesi, è stato molto produttivo per dare un messaggio e un segnale molto chiaro: abbiamo bisogno di uno stretto di Hormuz totalmente aperto perché è così che possiamo conservare i prezzi bassi per tutti e evitare ulteriori danni”. Così il premier britannico Keir Starmer, al termine della riunione della coalizione di Volenterosi a Parigi.

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(Fonte video: Palazzo Chigi)