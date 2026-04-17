Tremonti “Molte guerre in atto possono terminare”





ROMA (ITALPRESS) – Molte delle guerre in atto “possono terminare” e l’Europa deve proseguire senza esitazioni nel suo processo di

allargamento. Così il professor Giulio Tremonti, presidente della Commissione Esteri della Camera dei deputati, ha commentato ai microfoni di Italpress la situazione internazionale, prendendo spunto dal proprio libro intitolato “Guerra o pace”. Il saggio è stato al centro di una serata all’ambasciata di Serbia a Roma, alla presenza di numerosi ospiti. “C’è scritto ‘Guerra o pace’ e il libro chiude dicendo ‘pace’. Pace può essere tra America, Europa e Asia, e comunque molte delle guerre in atto possono

terminare”, ha dichiarato Tremonti. La conversazione è stata introdotta dall’ambasciatrice di Serbia a Roma, Mirjana Jeremic, ed è stata moderata da Alessandro Amorese della Commissione Cultura presso la Camera dei deputati. E’ intervenuto, inoltre, con un videomessaggio Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati. Proprio riguardo al processo di allargamento dell’Ue, Tremonti ha precisato che “il Trattato europeo dice che tutti gli Stati europei possono entrare nell’Ue, come la Serbia ad esempio. È fondamentale che la Serbia entri nell’Unione europea”.

(ITALPRESS).

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