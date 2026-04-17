Valcu “Sud e Sicilia in particolare sono un valore strutturale per BNL”





PALERMO (ITALPRESS) – “Il Sud, e particolarmente la Sicilia, è un valore strutturale per noi”. Lo ha sottolineato Ruxandra Valcu, Chief Commercial Officer BNL BNP Paribas, a margine del Roadshow di BNL BNP Paribas, oggi a Palermo. “Troviamo nelle nostre radici una presenza strutturale che si abbina molto con una territorialità che ha dimostrato resilienza in questi ultimi anni. Post pandemia la Sicilia cresce del 9,3%, più del Sud, più dell’Italia, più della Spagna. Questo significa che il territorio riesce ad abbinare quelle che sono le potenzialità e i valori, le ricchezze presenti con quella che è la dinamica mondiale della crescita. Lo fa attraverso settori di punta, sì, il turismo sicuramente, ma anche la logistica, e a noi permette di essere presenti a supporto di questa economia reale. Vale oltre il 21% del nostro potenziale che sviluppiamo a livello nazionale nel territorio Sud. Dunque, sicuramente un posizionamento strategico su cui puntiamo anche nel futuro, e siamo qua oggi per ascoltare questa imprenditorialità e cercare di trovare una visione concreta in un contesto macroeconomico che è tutto meno stabile, ma dove la resilienza fa la differenza”. xd6/vbo/mca1

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