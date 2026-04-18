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Nazionali

Ascolti tv, ‘Dalla strada al palco’ su Rai1 vince la prima serata

(Adnkronos) – Nella gara degli ascolti di prima serata, ieri, venerdì 17 aprile, ‘Dalla Strada al Palco Special’ su Rai1 la spunta per numero di telespettatori, totalizzandone 2.338.000, pari al 16.7% di share, sul ‘Grande Fratello Vip’, su Canale 5, che registra un pubblico di 1.968.000 spettatori e uno share del 17.3%, seguito da ‘Quarto Grado’ su Rete4 che ottiene 1.185.000 spettatori e il 9.4%. 

Fuori dal podio troviamo ‘Propaganda Live’ su La7 con 893.000 spettatori e il 6.9% di share; ‘Fratelli di Crozza’ sul Nove con 1.071.000 spettatori e il 6.1%; Rai2 con ‘Delitti in Paradiso’ con 888.000 spettatori (4.9%) e ‘Oltre il Paradiso’ che registra 790.000 spettatori (5.6%); ‘Spider-Man – Homecoming’ su Italia1 con 781.000 spettatori e il 5.1%; ‘Vespucci – Il Viaggio più Lungo’ su Rai3 totalizza 678.000 spettatori e il 3.9%, mentre su Tv8 ‘MasterChef’ ottiene 380.000 spettatori (2.8%). 

Nell’access prime time è testa a testa tra ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 che totalizza 4.623.000 spettatori pari al 23.8% di share e ‘Affari Tuoi’ su Rai1 con 4.552.000 spettatori e il 23.4%, mentre i ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa su Rai1 ottengono 4.084.000 spettatori e il 22.9%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ conquista 1.711.000 spettatori e l’8.9%, mentre ‘Un Posto al Sole’ su Rai3 totalizza 1.450.000 spettatori (7.4%).  

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