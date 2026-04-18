Verissimo, sabato 18 aprile: gli ospiti e le interviste di oggi

(Adnkronos) –

Silvia Toffanin torna oggi, sabato 18 aprile, e domani, domenica 19, con un nuovo doppio appuntamento di Verissimo. Ecco gli ospiti e le interviste del weeekend.

Tra gli ospiti di oggi a Verissimo arrivano Matteo Branciamore e Marta Filippi, coppia nella vita e nella nuova edizione della serie in onda su Canale 5 ‘I Cesaroni – Il ritorno’.

Prima intervista in studio per la campionessa di sci Laura Pirovano, fresca vincitrice della Coppa del mondo di discesa libera. Tra i protagonisti della puntata, anche Natasha Stefanenko, Laura Freddi con sua figlia Ginevra e Cate Lumina, l’ultima eliminata dal serale di ‘Amici’.

Infine, Chiara Balistreri, che è tornata a far sentire la propria voce, dopo che il suo ex fidanzato Gabriel Constantin, condannato in appello per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi, ha ottenuto di scontare il resto della pena ai domiciliari, presso la casa della madre.

A Verissimo un’attrice simbolo di autenticità e di grande fascino: Giuliana De Sio. In studio, anche una delle voci simbolo di Napoli: Nino D’Angelo.

Inoltre, tra gli ospiti: Sabrina Salerno, per la prima volta in studio con la sorella ritrovata Manuela, e Paola Iezzi, uscita con il nuovo singolo dal titolo ‘Stessa direzione’.

Infine, spazio al dolore e alla richiesta di aiuto di Roberta e Roberto, genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020 e che loro, nonostante il caso sia appena stato archiviato, continueranno a cercare.