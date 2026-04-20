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Dolcenera torna con il singolo My Love, riflessione sulle contraddizioni umane

ROMA (ITALPRESS) – “My Love” è il nuovo singolo di Dolcenera che segna il ritorno al rock moderno, istintivo e viscerale della cantante. Uscito il 10 aprile, è una riflessione sulla condizione dell’uomo contemporaneo, sospeso tra l’illusione di controllo e la consapevolezza della propria vulnerabilità. Il brano è accompagnato da un videoclip innovativo che mette insieme intelligenza artificiale e riprese reali e ha ricevuto il premio speciale alla XXIII Edizione del Premio Roma Videoclip “Il cinema incontra la musica” . “My Love” anticipa il dodicesimo album di Dolcenera, in uscita nel 2026, che segnerà una nuova fase artistica. Dolcenerà partirà anche con un nuovo tour teatrale, “Piano Solo Recital”, una sorta di one woman show tra musica e narrazione con il pianoforte a fare da protagonista.
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