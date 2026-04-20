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Governo al lavoro sul decreto del Primo maggio

ROMA (ITALPRESS) – Il Governo sta lavorando al decreto del Primo maggio, un provvedimento che dovrebbe introdurre nuove misure sul lavoro e sul sostegno alle famiglie.
Tra i punti principali, interventi per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro, estendere le tutele per alcune categorie, come i lavoratori delle piattaforme digitali, e contrastare con maggiore efficacia fenomeni di sfruttamento e caporalato.
Nel testo sono previste anche norme per garantire un cosiddetto “salario giusto” e misure rivolte alle categorie più esposte all’aumento del costo della vita.
Il decreto si inserisce in un quadro economico internazionale complesso e punta a sostenere l’occupazione, con particolare attenzione a giovani e donne, considerati i segmenti con maggiori margini di crescita nel mercato del lavoro.
gsl

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