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Progetti sociali innovativi, accordo tra Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo

MILANO (ITALPRESS) – Senior housing, disabilità, disagio giovanile, innovazione sociale nel terzo settore ed educazione finanziaria: sono i cinque ambiti strategici sui quali si fonda l’accordo quadro tra Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo, presentato a Palazzo Lombardia a Milano. La collaborazione avrà durata fino al 30 aprile 2028 e prevede l’istituzione di un Tavolo di coordinamento congiunto per l’individuazione, la programmazione e il monitoraggio delle iniziative avviando una buona pratica che potrà essere di modello per altri accordi di alto valore sociale.
f50/fsc/mrv

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