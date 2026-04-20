Schifani “L’accordo con la Rai farà crescere turismo ed economia della Sicilia”





PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo siglato un accordo importantissimo con la Rai che porterà le bellezze della nostra isola direttamente nelle case di milioni di persone in Italia e nel mondo, e tutto questo per due anni. Immaginate la Sicilia protagonista in programmi seguitissimi come Uno Mattina, Geo, Linea Verde, Ballando con le Stelle”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un videomessaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook. “Ma non è tutto. Il prossimo Capodanno 2026 la trasmissione ‘L’anno che verrà’ andrà in onda direttamente da Palermo, e anche il Capodanno 2027 sarà siciliano. Questo è un vero e proprio biglietto da visita che presentiamo con orgoglio. Noi vogliamo mostrare a tutti la nostra storia, la nostra cultura, le nostre bontà gastronomiche e l’umanità del popolo siciliano. Io sono convinto che questa collaborazione con la Rai farà crescere ancora di più il turismo e l’economia, rafforzando così l’immagine della Sicilia come terra di accoglienza e di bellezza”, ha concluso. vbo/mca1

(Fonte video: Profilo Facebook Renato Schifani)

© Riproduzione riservata