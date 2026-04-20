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Schifani “Per due anni in Rai spot sulle bellezze della nostra Sicilia”

ROMA (ITALPRESS) – “Per due anni la Rai trasmetterà degli spot della nostra Sicilia con le sue imagini più attrative, in modo che sia gli italiani che gli stranieri possano conoscere le nostre bellezze”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani che con l’amministratore delegato di Rai Com, Giuseppe Sergio Santo, ha firmato stamattina a Palazzo d’Orleans la convenzione per la
realizzazione di una campagna di comunicazione sulle reti Rai per il biennio 2026/27.

pc/mca2
(Fonte video. Regione Siciliana)

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