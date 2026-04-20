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Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7.5 nel nord: avvistato tsunami, controlli a centrale nucleare di Onagawa

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7.5 della scala Richter si è verificato oggi nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate. Lo ha reso noto l’Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un’allerta tsunami per onde alte oltre tre metri dopo che l’epicentro è stato registrato nelle acque del Pacifico. Lo tsunami è stato avvistato al largo delle coste giapponesi. 

Le scosse sono state così violente che hanno fanno tremare grandi edifici fino a Tokyo, che si trova a diverse centinaia di chilometri dall’epicentro. 

Secondo l’agenzia di stampa giapponese Kyodo News, il treno ad alta velocità che collega la capitale Tokyo con la città settentrionale di Aomori ha interrotto le sue corse a seguito del forte sisma. 

Inoltre le autorità stanno controllando la centrale nucleare di Onagawa per verificare la presenza di eventuali anomalie in seguito al terremoto. 

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