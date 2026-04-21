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Assemblea azionisti Italgas approva bilancio 2025, dividendo in crescita

TORINO (ITALPRESS) – L’assemblea degli azionisti di Italgas ha approvato il bilancio di esercizio 2025, chiuso con un utile netto del gruppo di 672,3 milioni in crescita rispetto al 2024. I risultati mostrano un miglioramento di tutti i principali indicatori economico-finanziari e hanno consentito di proporre un dividendo pari a 0,432 euro per azione, in crescita del 13,3% rispetto allo scorso anno.
f19/mgg/gtr

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