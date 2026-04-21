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Dl Sicurezza, Meloni “Trasformeremo rilievi in provvedimento ad hoc”

MILANO (ITALPRESS) – “Sul decreto sicurezza, che non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati e li trasformeremo in un provvedimento ad hoc perché non c’erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma, ma la norma rimane perché è di buonsenso”. Così la premier Giorgia Meloni, a margine dell’inaugurazione del Salone del Mobile.

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(Fonte video: Youtube Palazzo Chigi)

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