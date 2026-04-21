Elettra Lamborghini, la confessione a Belve: “Sono maritosessuale”

(Adnkronos) –

Elettra Lamborghini torna a ‘Belve’, dopo la mancata firma della liberatoria nel 2022. Piercing inaspettati, sorprendenti rivelazioni intime e l’amarezza per i pregiudizi legati al suo cognome nell’intervista che andrà in onda nella puntata di stasera su Rai2. Fagnani ricorda a Lamborghini: “Anni fa ha detto di essere bisessuale, una fase passata?”. “Se non ci fosse mio marito non lo so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale. Poco fa ero a Miami, vedevo sti maschioni con la tartaruga. E io dico: io con questi… ma manco se mi pagassero”, svela la cantante. E Fagnani indaga: “Cioè non provava interesse nei loro confronti”. “Mai stata più secca di così – rivela la cantante – Non ho quel tipo di attrazione. Mi attraggono altre cose”.

Siparietto alla domanda di Fagnani sul peggior difetto. Lamborghini si avventura in una risposta spassosissma: “Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti”. “Tutti chi?”, domanda divertita Fagnani. “Gli uomini! La mia patonga ha qualche problema”.

Momento esilarante in studio quando Fagnani domanda a Lamborghini di sciogliere l’acronimo LGBTQ+: “Ogni anno c’è sempre qualcosa di innovativo. Di solito era lesbica, trans, gay e… ma ne manca uno…”. “Bisessuale e poi manca la lettera Q”, dice Fagnani scatenando la confusione della cantante: “Queers fino a tre anni fa non c’era. E io andavo ai gay pride ed era LGPQT più…LGPQ…BQ…”, conclude Lamborghini.

Stasera su Rai 2, Francesca Fagnani intervista anche Brigitte Nielsen e Shiva nella nuova puntata di Belve.