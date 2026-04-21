Trovato morto Vincenzo Iannitti, confessa amico 19enne: “L’ho accoltellato e gettato dal terrazzo”

(Adnkronos) –

E’ morto Vincenzo Iannitti, scomparso un mese fa (il 18 marzo scorso), da Sessa Aurunca (Caserta). Il cadavere del 20enne è stato trovato in avanzato stato di decomposizione in un’abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, chiuso in una busta e ricoperto da pietre Per l’omicidio è stato fermato un amico 19enne che ha confessato: “L’ho accoltellato e gettato dal terrazzo”.

Stamattina a Sessa Aurunca, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 19enne, residente nella frazione San Castrese, gravemente indiziato dei reati di omicidio e occultamento di cadavere. A seguito di indagini avviate immediatamente dopo la denuncia di scomparsa, nella tarda serata di ieri, è stata effettuata un’ispezione in un cavedio adiacente al terrazzo dell’abitazione di un amico della vittima, che era stato visto in sua compagnia nelle ore antecedenti alla scomparsa, dove è stato ritrovato il corpo del giovane.

Nel corso dell’interrogatorio reso dinanzi al pubblico ministero, l’indagato ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di aver colpito la vittima con due coltellate e, successivamente, di averne occultato il corpo, dopo averlo gettato dal terrazzo della sua abitazione nel cavedio sottostante e averlo ricoperto con materiali reperiti sul posto.

Nel corso della notte, i Carabinieri hanno effettuato rilevi all’interno dell’abitazione del 19enne, dove sarebbe avvenuto il delitto, sottoponendo a sequestro l’intero immobile, nonché un coltello, con lama di 8 centimetri, verosimilmente utilizzato dal 19enne per colpire la vittima. La salma è stata trasferita al Centro di Medicina legale di Caserta, dove sarà sottoposta a esame autoptico.

Al termine delle formalità di rito, il 19enne è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.