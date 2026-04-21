Un anno senza Bergoglio, Papa Leone: “Raccogliamo la sua eredità, promuoviamo la fratellanza”

(Adnkronos) – Ricorre oggi il primo anniversario della morte di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025 nel Lunedì dell’Angelo. Una figura che ha segnato profondamente la storia recente della Chiesa e del mondo, ricordata in queste ore con celebrazioni e messaggi ufficiali.

Papa Leone, in partenza per la Guinea Equatoriale, ha ricordato il predecessore via X: “Nel primo anniversario della nascita al cielo del nostro caro #PapaFrancesco, le sue parole e i suoi gesti rimangono impressi nei nostri cuori. Raccogliamo la sua eredità proclamando sempre la gioia del Vangelo, annunciando la misericordia di Dio e promuovendo la fratellanza tra tutti gli uomini e le donne”.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio a Papa Francesco: “Un anno fa Papa Francesco tornava alla casa del Padre. Il suo è un ricordo ancora molto presente. Nel suo magistero ha richiamato con costanza il valore della pace, dell’attenzione verso chi è più fragile e della responsabilità verso gli altri. Ha saputo parlare al mondo con parole semplici, raggiungendo credenti e non credenti, toccando anche questioni che riguardano la vita delle persone di tutti i giorni. Conoscerlo è stato per me un privilegio, così come la sua presenza al G7 presieduto dall’Italia -la prima volta per un Pontefice- è stato un regalo grandissimo che porto nel cuore. Resta una figura che ha segnato profondamente il nostro tempo, e il cui messaggio continua a essere attuale. Grazie di tutto Papa Francesco”, ha scritto su X.

Il Pontefice è stato ricordato anche a Casa Santa Marta, la residenza vaticana dove aveva scelto di vivere rinunciando agli appartamenti del Palazzo Apostolico.

La celebrazione è stata presieduta dal nunzio apostolico mons. Luigi Travaglino. Nell’omelia preparata dal cardinale Acerbi si legge: “Lo sentiamo ancora vicino a noi”. E ancora: “Papa Francesco si era affezionato a questa casa e noi lo siamo a lui. Tale rimane lo spirito della nostra preghiera di suffragio in questo primo anno della sua dipartita”.

Il testo ricorda anche il suo impegno fino agli ultimi anni: “Il coraggio apostolico col quale ha affrontato il suo Pontificato anche quando, nonostante le sue limitazioni fisiche, ha voluto compiere la sua missione fino agli estremi confini della terra”.